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فاركو يحصل على توقيع «الغزال» وعمر كمال عبدالواحد

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فاركو يحصل على توقيع «الغزال» وعمر كمال عبدالواحد فاركو يحصل على توقيع «الغزال» وعمر كمال عبدالواحد

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نجح مجلس إدارة نادي فاركو، في الحصول على توقيع عمر كمال عبدالواحد، لاعب المصري، وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، بالاضافه لعبدالله بكري مدافع بيراميدز في صفقة انتقال حر، وذلك في اطار الخطة الموضوعه لتكوين فريق قوي قادر على المنافسة والتواجد في الدورى الممتاز الموسم المقبل، وذلك بعدما نجح الفريق في التأهل للدورى الممتاز عن مجموعة بحري، ووفقا لمصدر داخل النادى فان هناك العديد من الصفقات التي نجح الفريق في التعاقد معها بناء على رؤية مجدي عبدالعاطي المدير الفنى للفريق، الذي نجح في قيادة الفريق للتاهل للدورى الممتاز.

ويرفض مسؤولى النادي التمثل المشرف في الدورى الممتاز الموسم المقبل، ويسعي لان يكون خصم قوي للاندية الكبار، ووضح ذلك من خلال خريطه التعاقدات الجديدة التي وضعها مسؤولى النادى بالاتفاق مع الجهاز الفنى.

المصرى اليوم

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