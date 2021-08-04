بث مباشر .. الاهلي (0) وادي دجلة (0) .. لحظة بلحظة

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يواجه فريق الاهلي منافسه وادي دجلة في إطار مباريات الجولة الـ22 من لقاءات الدوري المصري الممتاز.
ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لأداء الفريقين.
ويدخل الاهلي مباراة وادي دجلة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - محمد هاني.
خط الوسط: آليو ديانج - حمدي فتحي.
خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة - محمود عبد المنعم كهربا -حسين الشحات.
قلب الهجوم: محمد شريف.
في انتظار بداية مباراة الاهلي ضد وادي دجلة.