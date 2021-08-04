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منسق «القضاء على سوء التغذية»: رصدنا انتشار «الأنيميا» و«السمنة» بـ6 محافظات ()

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منسق «القضاء على سوء التغذية»: رصدنا انتشار «الأنيميا» و«السمنة» بـ6 محافظات (فيديو) منسق «القضاء على سوء التغذية»: رصدنا انتشار «الأنيميا» و«السمنة» بـ6 محافظات ()

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قال الدكتور تامر سمير، منسق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على أمراض سوء التغذية، إن الوجبات المدرسية ضمن مشروع التغذية المدرسية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح أمس ستكون أولوية للمحافظات التي تعاني من أمراض سوء التغذية.

وأوضح سمير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن وزارة الصحة وضعت خريطة بناء على نتائج المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية.

وأضاف أن المبادرة رصدت انتشار مرض الأنيميا في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وأسيوط، مؤكدا أن الوجبة المدرسية ستحتوي في تلك المحافظات على الحديد لمعالجة الأنيميا.

وتابع أنه تم رصد التقزم في مطروح، والسمنة في الإسكندرية ودمياط والقاهرة، مشيرا إلى أن الوجبات المدرسية لن تكون موحدة وستكون موجهة على حسب الخريطة الموضوعة بأكثر الأمراض المنتشرة في المحافظات.

المصرى اليوم

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