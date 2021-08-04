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يواجه المجد السكندري وديا الأحد المقبل

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الزمالك يواجه المجد السكندري وديا الأحد المقبل يواجه المجد السكندري وديا الأحد المقبل

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قرر الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى ، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، خوض مباراة ودية جديدة امام فريق المجد السكندري ، يوم الأحد المقبل .

وذلك بقرار من الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لتجهيز اللاعبين الناشئين إلى جانب بعض المستبعدين لمباراة الاتحاد، حيث من المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة مع غزل المحلة، في الأسبوع الـ28 بالدوي يوم السبت المقبل .

ثم سيلتقى مع المجد السكندرى وديا استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى في الدوري، ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز .

المصرى اليوم

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