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العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر

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العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر

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حذرت وزارة الخارجية العراقية العراقيين من شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن «سفارة جمهورية العراق في موسكو تتابع ببالغ الاهتمام تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة مواطن عراقي على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وليتوانيا».

وأضاف: «نجدد الدعوة لكل العراقيين أن لايكونوا هدفا لشبكات التهريب والاتجار بالبشر».

وأعلن حرس الحدود البيلاروسي الأربعاء، إسعاف 5 مواطنين عراقيين على الحدود مع ليتوانيا، طردتهم السلطات الليتوانية قسرا مستخدمة ضدهم العنف والكلاب البوليسية والضرب بأعقاب الأسلحة.

وأكدت لجنة الحدود البيلاروسية نبأ وفاة شاب تبين لاحقا أنه مواطن عراقي في ظروف غامضة على الحدود البيلاروسية الليتوانية.

المصرى اليوم

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