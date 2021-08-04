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«الإفتاء تكشف» حكم التربح من «تيك توك»

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«الإفتاء تكشف» حكم التربح من «تيك توك» «الإفتاء تكشف» حكم التربح من «تيك توك»

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كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم التربح من برامج السوشيال ميديا كـ"التيك توك".

وقال عمران، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن التربح من تلك البرامج يتوقف على المحتوى والمضمون.

وعلق عمران على واقعة تعدي ابن على والدته وإجبارها على بيع ممتلكاتها وأشقائه، قائلا: «عقوق الوالدين إثم كبير، والرسول قال إنه الذنب الأكبر بعد الشرك بالله»، مؤكدا أن عقوق الوالدين من الموبقات.

وحول خلاف الأسر بشأن امتناع زوجات الأبناء عن خدمة الأم المريضة، قال: «كنا فين وبقينا فين، حقوق الأم على ابنها وابنتها، زوجة الابن ستصبح أما يوما ما، لذلك يجب أن تسير الحياة بالإحسان»، مؤكدا أن الابن والابنة هما الأولى بتقديم الخدمة للأم.

المصرى اليوم

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