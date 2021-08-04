بلينكن: ملتزمون بشراكتنا الاستراتيجية مع دول «آسيان»

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بـ «آسيان».

وكتب بلينكن على «تويتر»، اليوم الأربعاء: «نعمل على التوسع في شراكتنا الاستراتيجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا وملتزمون بدعم كل ما من شأنه رفاهية شركائنا».

وتابع: «سنعمل معا للحفاظ على السلام والأمن والرفاهية في تلك المنطقة».

وفي وقت سابق أعلن بلينكن، أنه يتطلع للمشاركة في الاجتماع الوزاري الافتراضي لدول «آسيان».

ومن المقرر أن تحتفل دول «آسيان» بالذكرى رقم 54 لتأسيس الرابطة، الذي يرجع تاريخه إلى الـ 8 من أغسطس عام 1967.