منسوب النيل يتخطى مرحلة الفيضان بـ14 سم في السودان.. والأرصاد المصرية تحذر

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قالت لجنة الفيضان في وزارة الري والموارد المائية السودانية إن منسوب نهر النيل في العاصمة الخرطوم قد تجاوز مرحلة الفيضان بـ 14 سم وتوقعت زيادة المناسيب في جميع القطاعات.

وقالت وزارة الري، في بيان، اليوم الأربعاء، «إن نهر النيل في الخرطوم تجاوز منسوب الفيضان بـ 14 سم، حيث سجل 16.64 متر» بالاضافة إلى زيادة تتراوح بين 10 سنتيمتر في جميع قطاعات النيل.

وأشار البيان إلى أن إيراد النيل الأزرق بلغ عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 806 مليون تر مكعب بدلا 766 مليون متر مكعب أمس الثلاثاء، متوقعة ثبات الإيراد عند 600 إلى 650 مليون متر في الثلاث أيام المقبلة.

وأضافت إن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية سجل240 مليون متر مكعب بدلا من 300 مليون متر مكعب أمس الثلاثاء.

وحذرت لجنة الفيضان بالسودان جميع المواطنين في جميع القطاعات بأخذ الاحتياطات اللازمة وخاصة قطاع النيل الأزرق محليات ولايات سنار والخرطوم وعطبرة حيث بدأ بعضهم في تشييد حواجز ترابية في محاولة لمنع تدفق المياه إلى الأحياء السكنية.

وعادة ما يشهد السودان فيضانات وسيول مُدمرة في أغسطس، تفقد فيها البلاد موارد تُقدر بملايين الجنيهات، نتيجة ضعف البنية التحتية.

- بيان لجنة الفيضان بالسودان اليوم الأربعاء 4 اغسطس 2021 -

على صعيد اخر كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن تقدم الفاصل المداري شمالا ليصل إلى جنوب مصر حيث تكون عرضه بشكل أكبر لسقوط الأمطار خلال الأيام القادمة.

وقامت الهيئة بنشر بيان توضحي لفيضانات السودان وتأثيرها على مصر حيث قالت بأن هذه الفيضانات تتعرض لها السودان في هذا الوقت من كل عام بسبب الامطار الغزيرة الموسمية ويرجع هذا السبب إلى تقدم الفاصل المداري شمالا:

وهو خط وهمي متعرج ينشأ بالقرب من خط الاستواء ويكون موازي له. ويتقدم شمال خط الاستواء في فترة الصيف بسبب رحلة الشمس والمعروف ان هذا الخط بسبب حرارة الشمس حبث يدفع قوي تسمي كوريوليس الهواء في نصف الكرة الارضيه الجنوبي. إلى الشمال ويصبح (منطقة الحد الأقصى لرطوبه وبخار الماء التي احدثتها الطاقة الشمسية سواً كانت جنوب اوشمال خط الاستواء ).

وتكون هذه المنطقة ذات ضغط منخفض بسبب حرارة الشمس لتصبح البيئة الاكثر ملائمة لحدوث العواصف الرعدية ذات البنيه القويه حيث ان الهواء الحار المشبع ببخار الماء والرطوبه اثناء مروره على السطح ينخفض الضغط ويقل وزنه مكونأ تيارات رطبه صاعده إلى الاعلى وبفعل الفروقات الحراريه فان تدفق الهواء الحار المستمر ،يبرد كلما صعد إلى الاعلى لتحدث عملية التكثيف مكونأ (السحب الركاميه العاليه)التي يرتفع سندانها إلى عشرات الكيلومترات للاعلى وتصاحبها امطار غزيرة تؤدي إلى حدوث فيضانات أو سيول في المناطق الملاءمة لذلك.

وبدأت الجهات المختصة في السودان اصدار انذارات جوية بشأن ما سوف تتعرض له خلال الايام القليلة القادمة من أمطار غزيرة ورعدية تؤدي إلى فيضانات في الأماكن المكشوفة.

كما يتقدم الفاصل المداري شمالا ليصل إلى جنوب مصر حيث تكون عرضه بشكل أكبر لسقوط الأمطار خلال الأيام القادمة.

وكشفت أيضا الارصاد المصرية أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا من الخميس إلى السبت على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر، لكنها قد تصل إلى حد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 60% وتصل إلى 70% يومي الجمعة والسبت.