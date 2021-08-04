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زيادة معدلات التطعيم ترفع من تحسن الاعمال في منطقة اليورو

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زيادة معدلات التطعيم ترفع من تحسن الاعمال في منطقة اليورو زيادة معدلات التطعيم ترفع من تحسن الاعمال في منطقة اليورو

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أظهر مسح أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تحسنت الشهر الماضي وسجلت أسرع وتيرة نمو في 15 عاما ،إذ أدى إلغاء المزيد من قيود وتسارع وتيرة حملات التطعيم لعودة الحياة لقطاع الخدمات المهيمن على التكتل.

لكن الاضطرابات التي تعتري سلسلة الإمدادات ونقص العمالة تعني ارتفاع المدخلات بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عقدين، كما نالت مخاوف من قيود إضافية لاحتواء سلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا من التفاؤل.

وصعدت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات، والذي يُعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 60.2 الشهر الماضي من 59.5 في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2006، ويفوق كثيرا مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو الانكماش، رغم أنه يقل طفيفا عن القراءة الأولية عند 60.6.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين المعنيين بأنشطة الأعمال في آي.إتش.إس ماركت “قطاع الخدمات في أوروبا يعود للحياة. يعزز تخفيف قيود الفيروس وتقدم أكبر في حملات التطعيم الطلب على نطاق واسع من الأنشطة لاسيما السياحة والسفر والضيافة”.

ومع فتح المزيد من أنشطة الخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 59.8 من 58.3 في يونيو، أقل من التقديرات الأولية عند 60.4 ولكن يظل أعلى قراءة نهائية منذ يونيو 2006.

واستشعرت شركات الخدمات الضغوط التضخمية وارتفع المؤشر المجمع لأسعار المدخلات إلى 69.9 من 69.8 وهو أعلى مستوى في 21 عاما تقريبا.

المصرى اليوم

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