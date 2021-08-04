حلاوة : مشروعات الصناعات الغذائية تحقق الامن الغذائي و الزيادة السكانية اكبر المخاوف

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أكد النائب محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي يواصل افتتاح المشروعات العملاقة فى مختلف المجالات الاستراتيجية مشيراً إلى افتتاح الصرح العملاق فى المنوفية لمدينة سايلو فودز والتي تعد المشروع الغذائي التأميني الأهم فى المرحلة الحالية لما يقدمه من صوامع لتخزين القمح وعدد كبير من المصانع الغذائية والتي تعمل بشكل متكامل على تعظيم الانتاج الغذائي المحلي والتوسع فى الصناعات الغذائية فى الدلتا لتحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي للمصريين بالإضافة إلى توفير ملايين الوجبات الغذائية يوميا للطلاب فى المدارس .

و أضاف حلاوة أن ما شهدته مصر اليوم فى مدينة سايلو فودز يؤكد على عدد من الحقائق الأساسية ، أولها أننا نعيش بالفعل مرحلة الجمهورية الجديدة بمصداقية كاملة وباستراتيجيات بعيدة المدى

وثانياً أن الرئيس السيسي يضع نصب عينيه أولويات الأمن الغذائي للمصريين بالإضافة إلى المعايير الصحية الرفيعة التى ينتج بها هذا الغذاء وكيفية حماية أطفالنا فى المدارس من خلال الوجبات الغذائية التي تصل تكلفتها ل 8 مليار جنيه سنوياً تتحملها الدولة بالكامل

وقال حلاوة أنه فى الوقت الذي تسابق مصر فيه الزمن نحو تحقيق الأمن الغذائي بهذا المستوى من المشروعات فإن الرئيس حذر فيما يتعلق بقضية الزيادة السكانية والتى تلتهم ثمار التنمية الكبرى التى تحققها مصر

ودعا حلاوة إلى الاستجابة الفورية لتحذيرات الرئيس فى هذا الملف الخطر من كل قطاعات الدولة فى الإعلام والصحافة والمؤسسات التربوية والهيئات الدينية والمجالس النيابية لنشر الوعي بتلك القضية ومشاركة الرئيس المسئولية فى مجال التوعية للمواطنين حتى يتوقف غول الزيادة السكانية عن ابتلاع ما تحققه التنمية الشاملة فى عهد السيسي .