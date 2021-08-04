«الحبوب»: بدء حصاد الموسم الجديد للأرز المحلي منتصف أغسطس وتوقعات بوصوله إلى 4 ملايين طن

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أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة استمرار توريد الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى‪.‬

وصرح النائب طارق حسانين، بأن الغرفة مستمرة في توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات في نقص أي سلعة طوال جائحة كورونا ،في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع الغذائية‪.‬

من جانبه أوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه تم توريد أكثر من 185 ألف طن أرز محلى لصالح وزارة التموين على مدار الأشهر الماضية وحتى الآن من أجمالي الكميات المتعاقد عليها وهى 270 ألف طن أرز ،وانه تم الاتفاق مع وزارة التموين على توريد الكميات الخاصة لشهر أغسطس الجاري على مدار شهرين ،مثلما حدث مع توريد كميات شهر يوليو الماضي بسبب وجود كميات كبيرة من الأرز لدى المخارن التابعة للوزارة.

وأضاف «شحاته» أن مخزون الأرز يكفى حتى نهاية العام الجاري كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ في النصف الثاني من الشهر الجاري ومن المتوقع الحصول على كميات تتراوح من 3.5 مليون إلى 4 مليون طن أرز أبيض ،وأن ذلك سيعزز المخزون الاستراتيجي حتى نهاية 2022 مما يؤكد توافر سلعة الأرز بكميات كبيرة داخل البلاد ،كما أن أسعار الأرز مستقرة في الأسواق ولم تشهد أي ارتفاع طوال الفترة الماضية نتيجة توجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كافة السلع الاستراتيجية وهو ما نجح في تنفيذه الدكتور على المصيلحى وزير التموين طوال فترة جائحة كورونا حيث لم تشهد الأسواق نقص في أي سلعة وكذلك عدم زيادة الأسعار .