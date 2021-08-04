«ناتكو» تعين مستشارا ماليا لإصدار سندات بمليار جنيه لاقتحام مجال السيارات الكهربائية

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وقعت الشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) مع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب إحدى شركات بلتون المالية القابضة اتفاقية لتصبح المستشار المالي لإصدار سندات في السوق المصرى بقيمة مليار جنيه مصري على ان يتم تخصيص جزء من ذلك الطرح للسندات الخضراء للتوسع في مجال السيارات الكهربائية وتصنيع شواحن السيارات وانشاء محطات الشحن ومراكز التوزيع وخدمات ما بعد البيع وذلك تعد الشركة اول شركة في مصر تدرس سندات خضراء، فضلا عن دراسة طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية.

وقال ياسرصالح، الرئيس التنفيذي للمجموعة انها سوف تقوم بإصدارسندات بقيمة مليارجنيه خلال الفترة القادمة بغرض تمويل التوسعات في مجال مراكز التوزيع وخدمات ما بعد البيع لشبكة توزيع سيارات مرسيدس-بنز في العديد من المواقع بجمهورية مصر العربية على ضوء توقيع اتفاقية التوزيع الجديدة مع مرسيدس-بنز وكذلك التوسع في مجال بيع وتوزيع وصيانة وشحن السيارات الكهربائية من خلال البدء في انشاء شبكة من محطات الشحن العادية والسريعة وفائقة السرعة لدعم كافة انواع بروتوكلات الشحن الاوروبي والصيني والامريكي في جميع محافظات الجمهورية وذلك لمسايرة التوجه الدولي والمحلي في مجال التحول لحلول النقل الكهربائي المستدامة. كما تخطط الشركة لتقديم حزمة من الحلول التقنية المبتكرة لأول مرة في مصر والمنطقة لتسهيل وتشجيع المستهلكين على اقتناء واستعمال السيارات الكهربائية بجميع انواعها وفئاتها.

و تقوم المجموعة حالياً بدراسة تصنيع شواحن السيارات الكهربائية مع شركاء محليين ودوليين للاستعمال الخاص والعام من خلال الذراع الصناعي للمجموعة متمثل في الشركة المصرية الالمانية للسيارات (إجا). واللي تقوم حاليا بتصنيع سيارات ركوب مرسيدس-بنز ذات الدفع الرباعي في مصر، وأضاف ياسر صالح بأن الخطة الأستراتيجية للمجموعة تقوم على مواكبة التغيرات السريعة في عالم صناعة وتوزيع السيارات مع تقديم حلول تكنولوجية متطورة للغاية لتمكين المستهلك المصري من الأستمتاع بالتكنولوجيا المتطورة للسيارات الكهربائية وتوفير شبكة ضخمة لمحطات الشحن في جميع المحافظات على مراحل.

وأشار كذلك إلى ان الشركة تدرس إمكانية طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام لزيادة قاعدة المستثمرين بالشركة وتحقيق أكبر قيمة واستفادة للمساهمين الحاليين والمستقبلين كما تستهدف الشركة من خلال تلك الخطوة فتح افاق واسعة للحصول على تمويل لعملياتها الحالية والمستقبلية.

وأختتم ياسر صالح تصريحه بأن (ناتكو) كانت دائما رائدة في رؤية التحولات المستقبلية وقادرة على تحويل الرؤية إلى واقع ينتج عنه تعظيم القيمة المستقبلية للمجموعة وانها فخورة بكونها شريك يعتمد عليه في توفير بنية تحتية مستقبلية للسنوات القادمة وخدمة المستهلك المصري للمرحلة المقبلة في عالم السيارات.

وقال محمد الأخضر رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة اننا سعداء بتوقيع الاتفاقية مع شركة ناتكو كمستشار مالي لإصدار السندات حيث تعد الشركة من الشركات الرائدة في مجالها في مصر ومن الفرص الاستثمارية الواعدة ونتوقع ان تجذب الشركة العديدة من المستثمرين المحليين والأجانب

وأشار اننا ندرس جميع الخيارات الاستراتيجية لشركة ناتكو بهدف توفير التمويل للازمة للشركة بأفضل السبل الممكنة مما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للشركة وتحقيق أفضل عائد للمساهمين فضلا عن اختيار التوقيت الأنسب لعملية الطرح.