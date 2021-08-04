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أحمد عبدالرازق: رسائل نصية لأصحاب الطلبات غير المكتملة في مبادرة إحلال المركبات

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أحمد عبدالرازق: رسائل نصية لأصحاب الطلبات غير المكتملة في مبادرة إحلال المركبات أحمد عبدالرازق: رسائل نصية لأصحاب الطلبات غير المكتملة في مبادرة إحلال المركبات

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قال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إنه تم إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات غير المكتملة الراغبين في الانضمام لمبادرة «إحلال المركبات المتقادمة»؛ حتى يتسنى لهم استيفاء بياناتهم، وإخطارهم بأنه في حالة عدم استكمال الإجراءات المقررة قبل نهاية أغسطس ٢٠٢١، سيتم إلغاء طلباتهم.

أكد عبدالرازق في بيان صحفى للوزارة اليوم- الأربعاء- أن فريق الدعم الفنى يواصل عمله بكل جدية في الرد على أي استفسارات يتم تلقيها من المواطنين سواءً عبر صفحة المبادرة الرئاسية بالفيسبوك، أو الخط الساخن: «١٥٧٠٧»، على مدار ١٤ ساعة يوميًا.

أكدت وزارة المالية المضى قدما في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمواصلة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملى في ظل ما تشهده من إقبال متزايد؛ بما يُسهم في التذليل الفورى لأى عقبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وحسب البيان حصل ٣ آلاف مواطن على سياراتهم الجديدة منذ بدء التسليم في أبريل إلى نهاية يوليو ٢٠٢١، وتحملت الخزانة العامة للدولة خلال هذه الفترة نحو ٧٣،٣ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر.

المصرى اليوم

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