أخبار عاجلة

الجيزة: تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بمنطقة الصفيرة بأوسيم -
«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو) -
محلل روسي: موسكو لن تعترف بـ «طالبان» إلا في هذه الحالة (فيديو) -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
اليوم الثلاثاء .. نظر التحفظ على أموال نجل القيادي الإخواني حسن مالك -
عكاشة: خطاب جو بايدن اعتراف كامل بفشل الإدارة الأمريكية في أفغانستان -
تمهيدا لافتتاحها .. «القومي للحضارة» يستعرض مستجدات تجهيز قاعة العرض المؤقت -
«المالية» توافق على تعديل الشكل لمؤقتي المجلس الاعلي للآثار -
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

اليوم انطلاق مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية

Print
اليوم انطلاق مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية اليوم انطلاق مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

اطلقت البورصة اليوم مؤشراً لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة ، بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة منهجية المؤشر الجديد.

وياتي المؤشر الجديد بهدف تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.
وتضم المؤشرات الجديدة السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.

وتتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر عام سيتم إطلاقه غداً الثلاثاء، و 4 مؤشرات فرعية سيتم تدشينها قريباً تحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، إذ تتيح المؤشرات الفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق متقاربة.

ووفقا للبيان، تتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً بواسطة الادارة المختصة بالبورصة وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات التي تستوفى معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية، ولقد تـم احتسـاب مؤشرات سندات الخزانة ابتـداء مـن 3 ينايـر 2021 بقيمـة 1000 نقطـة.

وتوفر البورصة المصرية نظام الكتروني لتسعير سندات الخزانة وذلك من خلال نظام تداول السندات الحكومية الالكتروني “GFIT” الذي يتيح توفير تسعير تنافسي من خلاله، فوجود مؤشــر مرجعي يتيح استحداث منتجات ماليـة جديدة كصناديــق المؤشـرات على السندات، حيــث أن المؤشــر يُعــد أداة جيــدة تســتطيع المؤسسات المالية اســتهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.

وتنشر البورصة المصرية معايير الانضمام والاستبعاد من المؤشر وطريقة حسابه، وكذلك كافة البيانات الاحصائية الخاصة بالمؤشرات في نشرات البورصة المصرية وعلى موقع البورصة الإلكتروني وذلك حتى يمكن لمن يتتبع المؤشرات معرفة التغيرات التي طرأت عليه.

ويتضمن نظام التداول الجديد المطور من قبل إدارة البورصة المصرية آلية طلب التسعير، Request for Quotation””، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام.

ويشمل النظام الجديد شاشة تسعير” SCREEN QUOTATION “، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء- والجاري العمل على تفعيله بعد الحصول على الموافقات المطلوبة- وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام”Trade Reporting”.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

مسؤول الهيلتون يرد: "أسعارنا موحدة" وبعض الشركات تتلاعب بالعروض.. والسائح السعودي في صدارة اهتمامنا

مسؤول الهيلتون يرد: "أسعارنا موحدة" وبعض الشركات تتلاعب بالعروض.. والسائح السعودي في صدارة اهتمامنا

في 7 أشهر.. أسعار الحديد تقفز 31%

في 7 أشهر.. أسعار الحديد تقفز 31%