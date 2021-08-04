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تراجع طفيف والكابوريا بـ80 جنيه .. سعر السمك والجمبرى فى الاربعاء 4 أغسطس 2021

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تراجع طفيف والكابوريا بـ80 جنيه .. سعر السمك والجمبرى فى مصر الاربعاء 4 أغسطس 2021 تراجع طفيف والكابوريا بـ80 جنيه .. سعر السمك والجمبرى فى الاربعاء 4 أغسطس 2021

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تنشر «المصرى اليوم»، سوق السمك في اليوم الاربعاء 4 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق تراجع وانخفاض طفيف اليوم خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى والفيليه، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات بالزيادة والنقصان.

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

20

19

21

2021-08-04

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

17.5

17

18

2021-08-04

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-08-04

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-08-04

قشر البياض

75

50

100

2021-08-04

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

75

50

100

2021-08-04

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-08-04

قراميط

15

10

20

2021-08-04

ثعبان السمك

135

50

220

2021-08-04

المكرونة سويسى

70

60

80

2021-08-04

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-08-04

موسى

110

90

130

2021-08-04

السبيط

140

110

170

2021-08-04

قرش

35

30

40

2021-08-04

كابوريا

80

30

130

2021-08-04

مرجان 2˃ 100 جم

25

23

27

2021-08-04

مرجان مجمد

22

19

25

2021-08-04

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

35

32

38

2021-08-04

بربونى مجمد

27.5

25

30

2021-08-04

دنيس

110

90

130

2021-08-04

جمبري 2 مجمد

125

85

165

2021-08-04

جمبرى سويسى 3

130

90

170

2021-08-04

بورى 1 (≥ 500 جرام)

60

55

65

2021-08-04

بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)

50

47

53

2021-08-04

مازليا- كشر

35

30

40

2021-08-04

وقار

90

80

100

2021-08-04

قاروص

90

80

100

2021-08-04

سردين مجمد

20

15

25

2021-08-04

الماكريل مجمد

30

25

35

2021-08-04

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

20.5

19

22

2021-08-03

المصرى اليوم

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