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ارتفاع عالمي .. فى وعالميا صباح اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021

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ارتفاع عالمي .. سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 ارتفاع عالمي .. فى وعالميا صباح اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021

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استقرت أسعار الذهب في ، صباح اليوم الأربعاء 4أغسطس 2021، عند الأسعار التي حققتها مساء الاثنين، مع توقعات بإرتفاعها خلال اليوم، فى استجابة لارتفاع سعر الذهب عالميا صباح اليوم، ويتأثر الذهب عالميا بمؤشر الدولار، وسندات الخزانة.

وتشهد أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط بسبب تأرجح الأسعار عالميا نتيجة للتغيرات الاقتصادية ومخاوف انتشار ، وتذبذب مؤشر الدولار .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 906 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 793 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 680 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6344 جنيها.

وارتفع سعر الذهب عالميا مع بداية التداول، بدعم من تراجع مؤشر الدولار، مع ترقب المستثمرون لمؤشرات بيانات الوظائف الحكومية وارتفعت الآجلة للذهب بنسبة 0.1%، فى التعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.2% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاربعاء، 800.07 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,811.81 $ .

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المصرى اليوم

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