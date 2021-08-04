أغاني الشيخ إمام تشعل حفل «الأولة بلدى» بساقية الصاوي

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شهدت ساقية عبدالمنعم الصاوي إقامة حفل جديد لفرقة «الأولة بلدى»، أمس، في الثامنة مساء على خشبة مسرح قاعة النهر، وسط حضور العشرات من محبى أعمال الراحل الشيخ إمام التي تعد أحد أشكال الغناء الشعبي الكلاسيكى، أطربت الفرقة جمهورها في بداية الحفل على نغمات أغنيتها الأولى والتى كانت «المصطبة» وسط تحيات كبيرة من الحضور وتصفيق حاد من الجمهور، وخلال الحفل قدمت الفرقة باقة من أجمل أغانى التراثية للشيخ إمام الذي حرص الجمهور على سماعها وترديدها معهم، ومن الأغانى: «البحر بيضحك ليه، بهية، أنا أتوب عن حبك، يا مصر قومى، جيفارا، شمس البشاير، الأولة بلدى، يا فلسطينية» وشهد الحفل إقبالاً من الجمهور الذي أعرب عن سعادته لحضور الحفل.