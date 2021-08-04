أخبار عاجلة

اليوم الثلاثاء .. نظر التحفظ على أموال نجل القيادي الإخواني حسن مالك -
عكاشة: خطاب جو بايدن اعتراف كامل بفشل الإدارة الأمريكية في أفغانستان -
تمهيدا لافتتاحها .. «القومي للحضارة» يستعرض مستجدات تجهيز قاعة العرض المؤقت -
«المالية» توافق على تعديل الشكل لمؤقتي المجلس الاعلي للآثار -
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا -
رابط نتيجة الثانوية العامة مباشر .. مؤتمر وزير التربية والتعليم بث مباشر الآن -
حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري .. بالفيديو -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية -
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أغاني الشيخ إمام تشعل حفل «الأولة بلدى» بساقية الصاوي

Print
أغاني الشيخ إمام تشعل حفل «الأولة بلدى» بساقية الصاوي أغاني الشيخ إمام تشعل حفل «الأولة بلدى» بساقية الصاوي

لاقتراحات اماكن الخروج

شهدت ساقية عبدالمنعم الصاوي إقامة حفل جديد لفرقة «الأولة بلدى»، أمس، في الثامنة مساء على خشبة مسرح قاعة النهر، وسط حضور العشرات من محبى أعمال الراحل الشيخ إمام التي تعد أحد أشكال الغناء الشعبي الكلاسيكى، أطربت الفرقة جمهورها في بداية الحفل على نغمات أغنيتها الأولى والتى كانت «المصطبة» وسط تحيات كبيرة من الحضور وتصفيق حاد من الجمهور، وخلال الحفل قدمت الفرقة باقة من أجمل أغانى التراثية للشيخ إمام الذي حرص الجمهور على سماعها وترديدها معهم، ومن الأغانى: «البحر بيضحك ليه، بهية، أنا أتوب عن حبك، يا قومى، جيفارا، شمس البشاير، الأولة بلدى، يا فلسطينية» وشهد الحفل إقبالاً من الجمهور الذي أعرب عن سعادته لحضور الحفل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

سموحة يهزم المصري في لقاء الفرص الضائعة

سموحة يهزم المصري في لقاء الفرص الضائعة