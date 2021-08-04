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إيقاف حساب بطلة ذهبية ألعاب القوى بطوكيو .. أسرع إمراة فى العالم

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إيقاف حساب بطلة ذهبية ألعاب القوى بطوكيو .. أسرع إمراة فى العالم إيقاف حساب بطلة ذهبية ألعاب القوى بطوكيو .. أسرع إمراة فى العالم

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أعلنت العداءة الجاميكية إيلين طومسون-هيرا، الفائزة بذهبيتي السرعة، أن حسابها على «إنستجرام» تم إيقافه، لنشرها بعض مقاطع الفيديو لانتصارها في سباقي 100 و200 متر.

ودافعت طومسون-هيرا بنجاح عن لقبيها الأولمبيين، لتحصل على أربع ذهبيات في دورتين، لكن محاولتها لمشاركة لقطات للسباقين مع معجبيها على «إنستجرام»، تسببت في إيقاف حسابها.

وقالت العداءة على تويتر «تم إيقاف حسابي على إنستجرام لنشر مقاطع من السباقين، لأني لا أملك الحقوق لذلك.. أراكم بعد يومين».

وستنافس طومسون-هيرا في سباق (التتابع أربعة في 100 متر) للسيدات، غدا الخميس.

وستحصل اللجنة الأولمبية الدولية على أكثر من 4 مليارات دولار، من حقوق البث، عن فترة تشمل دورة ألعاب بيونجتشانج الشتوية 2018 وأولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

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