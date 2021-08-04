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الأهلي يبحث عن ضحية جديدة أمام وادي دجلة في الدوري

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الأهلي يبحث عن ضحية جديدة أمام وادي دجلة في الدوري الأهلي يبحث عن ضحية جديدة أمام وادي دجلة في الدوري

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يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مواجهة جديدة أمام وادى دجلة فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 لبطولة الدورى الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتجاوز دجلة وإضافة ثلاث نقاط جديدة تمنحه صدارة الدورى برصيد 61 نقطة متساويا مع ، ومعتليا القمة بأفضلية التفوق بالمواجهات المباشرة.

وحصل الأهلي على قسط من الراحة عقب الفوز على أسوان (3-1)، ويستعد الفريق جهود السداسي "محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر"، بعد عودتهم من اليابان وإنتهاء مشاركتهم مع الأوليمبى عقب الخسارة من البرازيل بهدف نظيف كما تعافى رامي ربيعة من إصابته.

وتبدو تشكيلة الأهلي جاهزة بالقوة الضاربة، وعلى رأسها الثنائي المرعب محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف، بجانب الجناح المتألق حسين الشحات ونجم الوسط عمرو السولية، وهو ما يظهر خلال ملامح تشكيلة المدرب بيتسو موسيماني.

على الجانب الأخر، يحلم وادي دجلة بتكرار سيناريو الدور الأول، واقتناص نقطة جديدة من أنياب الأهلي تساعده في صراع البقاء، فالفريق يحتل المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.

ويقود وادي دجلة مدربه الشاب عبد الباقي جمال، والذي حصد 4 نقاط من لقاءين، ويحلم بمفاجأة أمام الأهلي مراهنا على خبرة الحارس محمد عبد المنصف، بجانب صلاح أمين وحسام عرفات، بالإضافة للمواهب "أحمد عاطف ومحمد هلال ومحمد رضا.

المصرى اليوم

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