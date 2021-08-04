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أصغر لاعبة فى الأوليمبياد تتلقى دعوة خاصة من الصين.. تعرف على تفاصيلها

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أصغر لاعبة فى الأوليمبياد تتلقى دعوة خاصة من الصين.. تعرف على تفاصيلها أصغر لاعبة فى الأوليمبياد تتلقى دعوة خاصة من الصين.. تعرف على تفاصيلها

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تلقت لاعبة كرة الطاولة السورية هند ظاظا، أصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو عن عمر 12 عاما، دعوة من اللجنة الأولمبية الصينية للتدرب مع أسياد اللعبة، وفق ما ذكرت تقارير صينية.

وذكرت القناة الحكومية "سي سي تي في"، أن ظاظا حصلت على دعوة من اللجنة الأولمبية الصينية، ونقلت عن اللاعبة قولها "أتطلع للتدرب في الخارج كي أستمر في التطور وأحقق حلمي في إحراز البطولات"

وتابعت: "بالطبع آمل أولا أن أرتقي إلى مستوى اللاعبين الصينيين، حلمي أن أكون قوية مثلهم وأتطلع للذهاب إلى الصين وأحصل على التدريب الذي يخضعون له".

وأكملت ظاظا: "الظروف التي تمرنت فيها في سوريا كانت صعبة جدا، كنت أتمنى أن تكون مختلفة".

واشتهرت ظاظا بين ليلة وضحاها في بلدها الذي مزقته الحرب، بعد تأهلها إلى أولمبياد طوكيو العام الماضي، لكنها خرجت من الدور التمهيدي في منافسات كرة الطاولة ضمن الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية، بعد خسارتها 0-4 أمام النمساوية ليو جيا.

ومن المنتظر أن تتوجه ظاظا اعتبارا من الشهر المقبل إلى الصين التي أحرز رياضيوها ذهبيتي وفضيتي الفردي لدى الرجال والسيدات في طوكيو حتى الآن.

المصرى اليوم

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