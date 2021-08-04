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 فتح باب التحويلات المركزية الإلكترونية في جامعة حلوان

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 فتح باب التحويلات المركزية الإلكترونية في جامعة حلوان  فتح باب التحويلات المركزية الإلكترونية في جامعة حلوان

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بدأت التحويلات المركزية الإلكترونية بجامعة حلوان مع بداية شهر أغسطس ٢٠٢١ وتستمر لمدة شهرين حيث أعلنت الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتحت إشراف الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن طرق التحويلات بالجامعة الكترونيًا من خلال توضيحى تقدمه وحدة الدعم الإلكتروني بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.

وتتم عملية التحويل الإلكترونى من خلال دخول الطالب على الربط التالى لبرنامج التحويلات المركزية بالجامعة :

http:/app2.helwan.edu.eg/transfer

ويقوم الطالب بالضغط على زر تسجيل أول مرة، وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور باللغة الإنجليزية وحفظ البيانات الخاصة به،

ثم يقوم بتسجيل الدخول واختيار بيانات أول مرة واستكمال كافة بياناته وتحميل صور مستنداته الشخصية والتأكد من ظهورها على الشاشة.

وبعد استيفاء البيانات يجب على الطالب متابعة صفحته بشكل يومي للتأكد من قبول المستندات وعدم الاحتياج لأي مستندات أخرى، وفي حالة رغبة الطالب في مزيد من الاستفسارات عليه الضغط على شكاوى الطلبة، وسيظهر له الرد على نفس الصفحة في أقرب وقت ممكن.

المصرى اليوم

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