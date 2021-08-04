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أحمد سعد يتجاوز وأنغام بأغنية «الملوك»

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أحمد سعد يتجاوز عمرو دياب وأنغام بأغنية «الملوك» أحمد سعد يتجاوز وأنغام بأغنية «الملوك»

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تصدر الفنان أحمد سعد نسب الأستماع في بموقع أنغامي عن شهر يوليو بأغنية «الملوك» الذي قدمها مع عنية ودبل زوكش متفوقاً على كل من الفنانة أنغام الذي طرحت خلال يوليو أغنية «برضه بتوحشني مع وائل كافوري وجائت في المرتبة الثانية كما تفوق أيضاً على الهضبة الذي جاء في المركز الرابع بأغنية»الدنيا بترقص«، وهو ما يعد نجاح كبير ومهم للمطرب أحمد سعد.

نشرت أنغامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق الأغاني التي تصدرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر يوليو وجائت المراكز الخمس الأولي في مصر كالأتي المركز الأول أغنية الملوك والمركز الثاني برضه بتوحشنيوالمركز الثالث حبيبتي لحسن شاكوش والمركز الرابع الدنيا بترقص للهضبة عمرو دياب وجاء المطرب محمود العسيلي في المركز الخامس بأغنية على خدك.

ويشار إلى أن أغنية «الملوك» لـ أحمد سعد وعنبة حققت نجاحا كبيرا حيث تخطت حاجز الـ 20 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع اليوتيوب وجائت كلمات الأغنية كالأتي «انا مش شايف فيكم حد ... كل الناس عارفكوا على القد.. كل الناس عارفة انى غشيم.. عمرى في يوم ما احتاجت لحد.. مش تفخيم والله بجد.. واقف وسط الكل اسد.. متربتش انى ابقى لئيم.. فالتنفيذ عندى الصواريخ.. انا عناب ياسطى المريخ.. وسط حروبى بضرب بوازيك.. وسط بلادى بكتبلى تاريخ».

المصرى اليوم

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