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هنيدي يدخل في منافسة شرسة بـ«الإنس والنمس» مع أحمد عز وكريم عبد العزيز الليلة

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هنيدي يدخل في منافسة شرسة بـ«الإنس والنمس» مع أحمد عز وكريم عبد العزيز الليلة هنيدي يدخل في منافسة شرسة بـ«الإنس والنمس» مع أحمد عز وكريم عبد العزيز الليلة

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يعود النجم محمد هنيدي إلى الشاشة الكبيرة والمنافسة على شباك التذاكر السينمائي الليلة بفيلم كوميدي تحت عنوان «الإنس والنمس» ويشاركه البطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.
الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

المصرى اليوم

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