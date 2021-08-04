هيفاء وهبي تحيي ذكرى انفجارات مرفأ بيروت : ارجعيلنا يا حلوة اشتقنالك (صورة)

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أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ذكرى انفجارات مرفأ بيروت التي وقعت في 4 أغسطس 2020، وأسفرت عن عشرات القتلى وتشريد آلاف الأسر وتدهور الأوضاع في العاصمة اللبنانية.

وعبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» كتبت الفنانة هيفاء وهبي :«اليوم الذكرى الأولى لعيد موتك يالبنان.. إتغير المنظر إلى كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ! ..كنت أوقف عالشرفة وشوف بيروت الحلوة ،شوف الأضوية والناس عمتتمشى مبسوطة!هلا صار المنظر جرح ..صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار !».

ونشرت «هيفاء» صورة لها وهي تحمل وردة إلى منزل متهدم ببيروت، وأضافت: «لكل طفل ولكل شاب ولكل صبية ولإلك يا سحر.. لكم يا ملائكة بالسما بهدي وردة بيضا متل روحكم البريئة إلى ما ذنبها !!..المنظر اتغير يابيروت».

وتابعت «هيفاء» في رسالة وجهتها إلى مدينة بيروت: «بترجاكي ارجعيلنا يا حلوة اشتقنالك..ببوس إيدَك يا لبنان قاوم جبروتهم وقسوتهم ما تروح مطرح ما بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطنّا ما إلنا غيرك ..يا سندنا ويا ضهرنا المكسور نحنا حدّك مارح نتركك لترجع توقف عإجريك، وقلّها لبيروت إلى راقدة بالعناية الفائقة نحنا واقفين برّا بس عم بيقولولنا الزيارة ممنوعة ما عمبيخلونا نفوت نطمن عليها!«.

واختتمت هيفاء وهبي رسالتها إلى بيروت: «اليوم لابستِلك انا ابيض يا حلوة.. لونك، لون الأمل اللي ما بدي افقده قومي اوقفي مشّي معنا نرجع لهونيك..

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