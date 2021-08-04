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وزيرة الثقافة تنعى الفنانة فتحية طنطاوى : تركت أثرا كبيرا لدى الجمهور

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وزيرة الثقافة تنعى الفنانة فتحية طنطاوى : تركت أثرا كبيرا لدى الجمهور وزيرة الثقافة تنعى الفنانة فتحية طنطاوى : تركت أثرا كبيرا لدى الجمهور

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نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي التي غيبها الموت إثر أزمة صحية مفاجئة وقالت إن الراحلة من أبرز ممثلات جيل الثمانينيات والتسعينيات وبدايات الألفية الثانية ونجحت في صنع نجومية من نوع خاص حيث جذبت القلوب بتجسيد شخصيات في عدد من الأعمال الهامة التي تركت أثرا كبيرا في وجدان الجمهور وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن الفنانة الراحلة فتحية طنطاوى قدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا بدأتها على المسرح القومي والطليعة في الستينيات ثم اتجهت للعمل في العديد من المسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية، ولعبت أدوارا متعددة ومتنوعة كما شاركت في مجموعة من مسرحيات القطاع الخاص.

المصرى اليوم

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