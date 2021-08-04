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السكة الحديد توضح أسباب خروج عربة القطار الروسي عن القضبان في سوهاج

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السكة الحديد توضح أسباب خروج عربة القطار الروسي عن القضبان في سوهاج السكة الحديد توضح أسباب خروج عربة القطار الروسي عن القضبان في سوهاج

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أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها صباح اليوم الأربعاء، أنه في تمام الساعة 02.15 أثناء تخزين قطار 188 روسي القاهرة / أسوان على المخزن، بمحطة طما بمحافظة سوهاج، لمرور قطار 988 تلاحظ للسائق سقوط البوجي الخلفي للعربة السابعة من القطار. وأشارت الهيئة إلى أنه لا توجد إصابات ولا وفيات.
وأكدت الهيئة في بيانها أنه تم تحريك الأوناش للتعامل مع الواقعة والسـ 4.50ـاعة، تم ترك العربة السابعة، وتم تحرك وسفر قطار 188 وعودة الحركة على الخط الطالع وهذه الواقعة تسببت في تأخير بعض القطارات.

المصرى اليوم

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