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أمريكا ترفع مستوى تحذير السفر لكوريا الجنوبية بسبب تفشي كورونا

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أمريكا ترفع مستوى تحذير السفر لكوريا الجنوبية بسبب تفشي كورونا أمريكا ترفع مستوى تحذير السفر لكوريا الجنوبية بسبب تفشي كورونا

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أصدرت السلطات الأمريكية قرارا برفع تحذير السفر إلى كوريا الجنوبية بمقدار درجة إلى المستوى 2، الذي يعني توخي مزيد من الحذر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: «أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إشعارا صحيا من المستوى 2 للتحذير من السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب تفشي كوفيد-19، وهو ما يشير إلى مستوى متوسط من تفشي المرض.

وكانت كوريا الجنوبية تعد حالة نموذجية في التعامل مع الوباء، حتى بدأت تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بسبب تأخر برنامج التطعيم، والذي يرجع إلى حد كبير إلى نقص اللقاحات، فضلًا عن الانتشار العالمي لسلالة دلتا شديدة العدوى.

وحتى الآن، تم تطعيم حوالي 7 ملايين شخص فقط أو حوالي 14% من جملة سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 58 مليون نسمة.

المصرى اليوم

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