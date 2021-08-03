السيناريت محمد دياب يعلن إصابته بـ متحور دلتا

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كشف المخرج والسيناريست محمد دياب، اليوم الثلاثاء، إصابته بالفيروس الجديد من كورونا، الذي يحمل اسم «دلتا»، أثناء إقامته في ألمانيا، وذلك رغم حصوله على المصل، لافتاً إلى أنه مصاب بالمتحور الجديد منذ أسبوعين.

وكتب محمد دياب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بقالي أسبوعين عندي النسخة الجديدة من كوفيد (دلتا) ورغم اني واخد الفاكسين، إلا أن الحماية من دلتا كانت محدوده في حالتي. انا متأكد اني لو مكنتش واخد الفاكسين كانت حالتي هتبقى أسوأ بكتير بس الحقيقه ان الفاكسينز اللي اظهرت مناعه ضد المتغيرات الجديدة هي الفاكسيينز صاحبه تكونولوجيا mRna فايزر ومودرنا. والنهاردة المانيا عاوزه كل الناس تاخد جرعه منشطة من فايزر أو مودرنا ايًا كان التطعيم اللي خدوه في الأول».

وأضاف محمد دياب: «أنا حبيت أحذر اللي واخد الفاكسين وفاكر إنه مش محتاج ياخد احتياطاته، الموضوع صعب، وأنا بعتبر نفسي من الناس اللي صحتها كويسة واتبهدلت ولو جه لحد كبير في السن هيبقى أصعب بكتير».

ووجّه محمد دياب نصيحة إلى جمهوره قائلًا: «ارجوكوا خدوا بالكوا من نفسكوا، متنسوش تدعولي وتدعو لكل مريض».