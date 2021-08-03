مقتل ثلاثة على الأقل في انفجار قوي وإطلاق نار في كابول

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قال مسؤولون في الشرطة إن انفجارا قويا هز العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء أعقبه إطلاق عشوائي للنيران قرب «المنطقة الخضراء» شديدة التحصين التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية.

وقال غلام دستاجير نزاري، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ثلاثة على الأقل قتلوا وأُصيب سبعة بجراح، مضيفا أن الاشتباكات مستمرة.

وقال مسؤول أمني كبير إن الانفجار نجم على الأرجح عن سيارة ملغومة وكان يستهدف على ما يبدو منزل عضو في البرلمان.

أضاف المسؤول أن مسلحين اثنين لا يزالان في المنطقة ويشتبكان مع قوات الأمن.

وقال سكان إن منازل عديدة لمسؤولين أفغان ومشرعين وسكان بارزين طُوقت في الاشتباكات المتواصلة.

وكتب مستشفى الطوارئ بالمدينة في تغريدة على تويتر إنه استقبل حتى الآن ستة جرحى أصيبوا في الهجوم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور.

وبعد دقائق من وقوع الانفجار، خرج مئات المدنيين إلى شوارع كابول وأخذوا يكبرون تعبيرا عن تأييدهم لقوات الحكومة والمعارضة لطالبان.

وانطلقت مسيرة ليلية في أنحاء المدينة وانضم معظمها من الرجال وبعض النساء إلى المظاهرات حاملين شموعا وعلم أفغانستان للإشارة إلى معارضة موحدة للجماعة الإسلامية المتشددة. وقال أحد المتظاهرين في كابول مشترطا عدم الكشف عن هويته «يمكن للعالم كله أن يختار الصمت بخصوص ما يجري في أفغانستان لكننا لا نستطيع ولن نبقى هادئين بعد الآن... سنقف جنبا إلى جنب مع قواتنا الأمنية حتى أنفاسنا الأخيرة».

وفي الأسبوع الماضي، غامر السكان في هرات بغرب البلاد بالنزول إلى الشوارع رغم القتال في مكان قريب للاحتجاج على طالبان. وسارع الناس في مدن أخرى بترديد الهتافات من المنازل في المساء باعتبار ذلك رسالة لإبداء الدعم لقوات الأمن المحاصرة.

واحتدمت الاشتباكات بين القوات الأفغانية وطالبان بجميع أنحاء البلاد في وقت تبسط فيه الحركة المتمردة سيطرتها على نقاط التفتيش ومراكز التجارة ومشاريع البنية التحتية.

وناشدت القوات الأفغانية سكان مدينة لشكركاه الجنوبية مغادرة منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تسيطر عليها طالبان حيث تعتزم تلك القوات شن عمليات ضد الحركة.

وقالت طالبان إن مقاتليها في كابول قتلوا حاكم منطقة بإقليم ميدان وردك وسط البلاد يوم الثلاثاء، في أحدث حلقة ضمن سلسلة من أعمال القتل التي تنفذها الحركة بهدف القضاء على كبار المسؤولين الحكوميين والنشطاء.