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تألق ايمن حفني وعبد الشافي واشادة من كارتيرون بالثنائي

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تألق ايمن حفني وعبد الشافي واشادة من كارتيرون بالثنائي تألق ايمن حفني وعبد الشافي واشادة من كارتيرون بالثنائي

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تقسيمة قوية خلال المران المسائي للأبيض اليوم الثلاثاء.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شهدت التقسيمة تألقا كبيرا من أيمن حفني ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة يوم السبت المقبل على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات بطولة الدوري.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة وذلك بعد خوضه ٢٧ جولة من عمر البطولة.

المصرى اليوم

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