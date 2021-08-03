فلة الجزائرية تطرح «تجيك التهايم» من كلمات الأمير عبدالله بن سعد آل سعود

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طرحت الفنانة فلة الجزائرية، الثلاثاء، أحدث أغنياتها التي تعود بها إلى الساحة الفنية، عقب فترة ابتعاد كبيرة، واختارت اللون الخليجي ليكون مفاجأتها للجمهور.

الأغنية حملت عنوان «تجيك التهايم»، من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وألحان عمر الخير وتوزيع فراس الويسي.

كانت الفنانة الجزائرية قد عقدت عدة جلسات لتختار كلمات وألحان مختلفة تليق بالذوق العام للجمهور الذي ينتظرها بشعف كبير.

كانت أخر أعمال فلة الجزائرية، أغنية «توأم روحي» التي تولت مهمة غنائها وكتابتها، والتي أهدتها لشقيقتها التي رحلت بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي أودى بحياتها، وعبرت فيها عن ألم فراقها عن شقيقتها.