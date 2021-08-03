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مدير مستشفى أطفال مطروح: نستقبل 1200 حالة يوميا ونوفر لهم الرعاية الكاملة

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مدير مستشفى أطفال مطروح: نستقبل 1200 حالة يوميا ونوفر لهم الرعاية الكاملة مدير مستشفى أطفال مطروح: نستقبل 1200 حالة يوميا ونوفر لهم الرعاية الكاملة

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قالت الدكتورة هالة عبدالله، مدير مستشفى الأطفال بمطروح، إن المستشفى يستقبل حالات التأمين الصحي بالقسم المميز الذي يحتوي على 8 أسرة، وذلك فى إطار التخفيف على المواطنين خلال فترة الصيف نظرا للكثافة العددية للمترددين على المستشفى، حيث يستقبل يوميا من 900 إلى 1200 حالة.

وأضافت عبدالله، فى ندوة عقدها مركز إعلام مطروح، أن قسم الحضانات بالمستشفى يعمل بكل طاقته حيث يحتوي على 34 حضانة، مؤكدة أن المستشفى يحتوى على سريري عناية مركزة و18 سريرا مجانيا و15 سريرا اقتصاديا، وذلك لاحترام كل الحالات التي ترد للمستشفى من مراكز المحافظة بشكل يوفر رعاية صحية جيدة وخدمة طبية يرضى عنها الجميع.

المصرى اليوم

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