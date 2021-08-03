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منسق مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية: نهدف لتنشئة جيل صحيح عقليا وبدنيا

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منسق مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية: نهدف لتنشئة جيل صحيح عقليا وبدنيا منسق مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية: نهدف لتنشئة جيل صحيح عقليا وبدنيا

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قال الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية، إن المبادرة تعمل منذ عامين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح .

وأضاف سمير، خلال مداخلة مع برنامج «تحت الشمس»، أن المبادرة تهدف إلى تنشئة جيل صحيح عقليا وبدنيا.

وتابع أنه تم تشخيص طلاب المرحلة الابتدائية المستهدفة، وتم رسم خريطة صحية للطلاب، وتم رصد حالات أنيميا وسمنة وتقزم، وتم رسم خريطة تغذية بناء على النتائج التي حصلنا عليها من مبادرة مليون صحة.

ولفت إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المختلفة لإطلاق المشروع قريبا، وفقا لنهج علمي، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدة نماذج للوجبات تصل للطفل بشكل آمن.

المصرى اليوم

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