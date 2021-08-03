ندوة بمستشفى أطفال مطروح: استعمال المطهرات بتركيز عالي يسبب الحساسية والفشل الكلوى

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عقدت منار إبراهيم عبدالغني، مسؤول السلامة والصحة المهنية بمستشفى الأطفال بمطروح، الثلاثاء، محاضرة للعاملات بالمستشفى عن كيفية تطهير الأدوات والأسطح والملابس بالمطهرات، وذلك ضمن برامج التوعية الذي يقدمه مركز إعلام مطروح لجمهور السيدات في كل المؤسسات الحكومية.

وأكدت عبدالغني أن زيادة تركيز المطهر وخاصة الكلور للتنظيف، قد يؤدي إلى نتيجة عكسية ويسبب فشل كلوى أو حساسية.

وأوصت بضرورة زيادة نسبة التمريض والأطباء وخاصة الاستشاريين بالمستشفى، بالإضافة إلى زيادة عدد التخصصات الطبية.