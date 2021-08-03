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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين على الطريق الساحلي لمطروح في انقلاب سيارة

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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين على الطريق الساحلي لمطروح في انقلاب سيارة مصرع شخص وإصابة 7 آخرين على الطريق الساحلي لمطروح في انقلاب سيارة

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لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون في حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالى بمطروح.

وكان مستشفى العلمين استقبل جثة هامدة باسم زاهية زكي عثمان 30 سنة من الضبعة والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى، إثر حادث انقلاب سيارة بقرية سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي وأصيب في الحادث أيضًا سبعة أشخاص، وتم علاجهم بالمستشفى، وهم كل من:

عبدالهادي عبدالرحيم مكايد 35 سنة من الضبعة يعاني من كدمات وسحجات بالجسم

سيف الإسلام عبدالهادي عبدالرحيم 10 سنوات من الضبعة يعاني من خلع بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم.

روعة عبدالهادي عبدالرحيم 3 شهور من الضبعة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم.

منتصر عبدالهادي عبدالرحيم 8 سنوات من الضبعة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف من الأنف والفم وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم
عبدالعظيم عبدالرحيم مكايد 40 سنة من الضبعة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم.

نصرالله عبدالهادي عبدالرحيم، ٢ سنة، من الضبعة يعاني من كدمات خفيفة بالجسم.

يوسف عبدالعظيم عبدالرحيم، ٣ سنوات، من الضبعة يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

المصرى اليوم

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