"الصناعة" تستقبل طلبات تأهيل المنشآت لتقديم خدمات ترميز المنتجات الوطنية

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اشترطت على المنشأة المتقدمة أن تتمتع بخبرة كافية في إدارة المواد والمشتريات

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بدء استقبال طلبات تأهيل واعتماد المنشآت الوطنية المتخصصة لتقديم خدمات دعم المصانع لفهرسة وترميز المنتجات الصناعية الوطنية في جميع مناطق المملكة وفي القطاعات الصناعية المتعددة، وذلك بهدف فهرسة وتعريف المنتجات الوطنية الصناعية وإعطائها رقماً مميزاً يُسهل الوصول إليها وتسويقها محلياً وعالمياً.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أنه يشترط في المنشأة المتقدمة للتأهيل، أن تكون لديها القدرة للعمل كمكتب معتمد للترميز، وأن تتمتع بخبرة كافية في إدارة المواد، وسلاسل الإمداد والتزويد، وإدارة المشتريات في المجال الصناعي، مع ضرورة أن تكون لديها خبرة في التعامل مع أبرز أنظمة ترميز المواد العالمية، إضافة إلى أن تتمتع بخبرة في عمليات التصنيف والفهرسة.

وتهدف عملية ترميز المنتجات الوطنية إلى تمييز المنتجات المصنعة محلياً وإعطاء رقم لكل منتج، مع إتاحة تكرار استخدام الرمز للمنتجات التي تتشارك في المواصفات الفنية نفسها فقط، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الدراسات والتحليل ومساعدة القطاع الصناعي في عمليات تحليل سلاسل إمداد المنتجات وسهولة إدارتها.

وتبرز أهمية ترميز المنتجات في إنشاء لغة مشتركة في جميع العمليات اللوجستية وابتكار وسيلة تواصل لفهم العلاقة بين المستهلكين والمصنعين ودعم الشركات في تحديد المواد المشتركة، إضافة إلى تمكين المتخصصين من تحديد المواصفات الفنية والوظيفية للمنتجات لتحسين كفاءة البحث ودعم جهود التوطين وزيادة المحتوى المحلي وحماية المنتجات من الممارسات الضارة التي تشمل مكافحة الإغراق والتعويض والتدابير الوقائية.

ودعت الوزارة المنشآت التي لديها القدرة والخبرة اللازمة لتقديم الخدمة إلى التقدم بطلبها للتأهيل عن طريق تحميل وثيقة التأهيل المتاحة عبر الرابط التالي (https://niic.gov.sa/mediacenter/news/supportservicesnsn/)، وتقديم المستندات المطلوبة للتأهيل عن طريق إرسال نسخة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني وكذلك من خلال تسليم نسخة ورقية إلى العناوين الموضحة بالوثيقة، علماً أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات هو يوم الخميس 18/ 01/ 1443 هـ في حين أن آخر موعد لاستلام طلبات التأهيل هو يوم الخميس 25/ 01/ 1443هـ.