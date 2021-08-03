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أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس.

وقال مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، إن المملكة تجدد التأكيد على استمرارها في المساهمة في كل ما من شأنه تحقيق التنمية والازدهار والسلام لشعوب العالم بأسره، وما تضمنته في هذا السياق كلمة ولي العهد، محمد بن سلمان، في القمة العالمية للتعليم التي عقدت في لندن.

وجدد المجلس وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية، والتأكيد على الثقة في قيادتها لتجاوز الظروف التي تشهدها بلادها، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانبها لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

وشدد المجلس على أن المساعدات الإغاثية التي قدمتها المملكة لعدد من الدول العربية والإسلامية للتخفيف من الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا- امتداد للدور الإنساني الذي تضطلع به تجاه الدول الأشد تضررًا، والاستمرار في مد يد العون والمساعدة.