أخبار عاجلة

شمال سيناء تتسلم 20 حافلة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية -
البنتاجون: استئناف العمل في مطار كابول -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا -
طائرة عسكرية هولندية تفشل بالهبوط في مطار كابل -
"الأونروا" تشكر المملكة على دعمها السخي لبناء مدرسة ومركز صحي بمخيم عايدة في "بيت لحم" -
لجنة التوطين بجدة تضبط تشغيل عمالة وافدة في مكاتب العقار -
العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام -
"الرويلي" يلتقى قائد الجيش الباكستاني ويناقش تعزيز التعاون العسكري -
الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: نثق في قيادة تونس لتجاوز الظروف التي تشهدها البلاد

Print
السعودية: نثق في قيادة تونس لتجاوز الظروف التي تشهدها البلاد : نثق في قيادة تونس لتجاوز الظروف التي تشهدها البلاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على وقوف المملكة العربية إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس.

وقال مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، إن المملكة تجدد التأكيد على استمرارها في المساهمة في كل ما من شأنه تحقيق التنمية والازدهار والسلام لشعوب العالم بأسره، وما تضمنته في هذا السياق كلمة ولي العهد، محمد بن سلمان، في القمة العالمية للتعليم التي عقدت في لندن.

وجدد المجلس وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية، والتأكيد على الثقة في قيادتها لتجاوز الظروف التي تشهدها بلادها، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانبها لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

وشدد المجلس على أن المساعدات الإغاثية التي قدمتها المملكة لعدد من الدول العربية والإسلامية للتخفيف من الآثار الناجمة عن جائحة - امتداد للدور الإنساني الذي تضطلع به تجاه الدول الأشد تضررًا، والاستمرار في مد يد العون والمساعدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا

في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام