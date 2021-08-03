محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف بقرى إدفو

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تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المشروعات الجارية بقرى القنان والحواجر والسباعية والبصيلية بمركز إدفو، في إطار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة».

كما تفقد المحافظ مشروع مجمع الخدمات بقرية القنان والجارى إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 ملايين جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن.

وكشف عطية أن مجمع الخدمات يأتي ضمن إنشاء 30 مجمع منهم 13 مجمع بمركز إدفو، و8 مجمعات بمركز كوم أمبو، و9 مجمعات بمركز نصر النوبة، وفى نفس الجولة قام محافظ أسوان بتفقد مشروع الصرف الصحى والذى سيخدم أكثر من 70 ألف نسمة من أهالى مدينتى السباعية والبصيلية وتوابعهم، وأيضاً قرى القنان والحواجر التابعة لمركز إدفو من أجل الوقوف على معدلات التنفيذ ودفع عجلة العمل به وخاصة أن تكلفته الإجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه منها 200 مليون جنيه لإنشاء 6 محطات رفع وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد بطول 9 كم، وبأقطار تتراوح ما بين 200 مللى إلى 500 مللي، بجانب خط السيب بطول 6500 متر وبقطر 710 مللي، بالإضافة إلى إنشاء محطة المعالجة الرئيسية بطاقة تصل إلى 19 ألف م3/ يومياً حالياً وستصل إلى 27 ألف م3/يومياً مستقبلياً بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.

واطمأن عطية على معدلات التنفيذ بالمشروع والتى وصلت إلى 80 % لمحطة المعالجة و60 % لمحطات الرفع، و85 % من خط السيب، مؤكداً على أن مبادرة «تطوير الريف المصرى.. حياة كريمة» تتم في 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة بإجمالى 662 مشروع قابلين للزيادة، مؤكداً على أن معدلات التنفيذ تسير بنسب كبيرة وخاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، والأبنية التعليمية، والصحة والرى، والبريد والإسعاف، وغيرها من البنية الأساسية والمواقع الخدمية، وأضاف أشرف عطية بأن هناك مرور ميدانى بشكل يومى من كافة المسئولين بالمحافظة ،بالإضافة إلى عقد إجتماعات مباشرة مع مسئولي الجهات المنفذة بشكل أسبوعى، فضلاً عن إجتماع شهرى موسع لمتابعة معدلات الإنجاز والمعوقات التي تؤخر عمليات التنفيذ للعمل على مواجهتها وتذليل الصعاب لسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

كما تفقد محافظ أسوان موقف السيرفيس الجديد بالبصيلية والمقام على مساحة 500 م2 ويستتوعب أكثر من 75 سيارة ميكروباص، وأيضاً السويقة الجديدة التي تضم 85 محل وباكية بتكلفة إجمالية 2.2 مليون جنيه حيث يأتي ذلك في إطار خطة المحافظه لإحلال وتجديد سيارات السيرفيس، بالإضافة إلى القضاء على الإشغالات والباعة الجائلين بمختلف المدن والمراكز. وفى نهاية جولته قام المحافظ بزيارة مفاجئة لأحد المشروعات الإستثمارية للشباب المتخصصة في صناعة وتوريد وتركيب الألواح الشمسية المنتجة للطاقة الكهربائية، مع تركيب طلمبات الري الحديثة حيث يشارك في هذا المشروع 28 شاب برأسمال 2 مليون جنيه .