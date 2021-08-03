والد «كريم هنداوي»: «كرة اليد صاحبة سعادة المصريين ونأمل بالصعود لنهائي الأولمبياد»

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قال مصطفى هنداوي والد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد كريم هنداوي، إن نجله يؤدي بشكل جيد مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، وكل مباراة يتحسن أداؤه، فهو كان أحد أسباب الفوز مع زملائه، متابعًا: «كريم أداؤه كان مشرف ورفع اسم مصر وتمكنا من الفوز بفارق أهداف، ومباراة اليوم أمام ألمانيا رفعت تقييم كريم في الاتحاد بالنسبة لحراس المرمى وجعلته رقم 2 في البطولة».

وأضاف «هنداوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن لاعبي كرة اليد يلعبون هذه اللعبة نظرًا لحبهم لها، بجانب تعليمهم العالي كما أن أخلاق اللاعبين هي رقم 1، قائلًا: «الاتحاد عمره ما هيجيب لاعب أخلاقه مش على المستوى، واللاعبين يتفانوا ويخلصوا في لعبهم لكرة اليد، بجانب حبهم لبعضهم البعض».

وتابع: «الحب دا والتفاني في العمل بيخلي منتخب مصر يكسب، مفيش في الفرقة دي كده هما بيلعبوا عشان يكسبوا ويرفعوا اسم مصر»، موضحًا: «نتعشم وأأمل من ربنا وتوفيق ربنا ودعوات المصريين ستجعل منتخب مصر يفوز على فرنسا في نصف النهائي ويتأهل لنهائي أولمبياد طوكيو».

وأردف والد كريم هنداوي حارس منتخب مصر لليد، أنه تواصل مع نجله قبل المباراة، قائلًا: «دي ماركة مسجلة بنكلمه قبل الماتش بساعتين وبعد الماتش كلمته حسيت مدى فرحته وفرحة الفرقة وهما راضيين عن نفسهم وأدائهم».

وأكد: «كرة اليد لعبة جماعية وهي اللعبة صاحبة السعادة والابتسامة للمصريين والمفترض الكل يتكاتف عليها ويجب أن يكون لها راعي رسمي يعطي اللاعبين حقهم، والمكافآت يجب أن تزيد للاعبي منتخب اليد، فلا توجد بطولة عالمية إلا ويشاركوا فيها».