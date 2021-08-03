أحمد موسى : منتخب اليد هو منتخب السعادة

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صفق الإعلامى أحمد موسى، على الهواء فى بداية حلقة برنامجه اليوم على قناة صدى البلد، موجهًا التحية لمنتخب مصر لكرة اليد.

وقال الإعلامي موسى إن منتخب مصر لكرة اليد هو منتخب السعادة، بعدما أصبح يلعب مع الكبار في نصف نهائي كرة اليد بالألعاب الأولمبية، بعد فوزه على ألمانيا 31-26، الثلاثاء، في أولمبياد طوكيو.

وأضاف أحمد موسي خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هؤلاء الأبطال المصريون يستحقون العودة بميدالية من طوكيو 2020، مشيرًا إلى أن مصر وإسبانيا وفرنسا هم الأبطال الكبار اليوم في المثلث الذهبي: «مبروك لمصر ورجال مصر».

وتابع أن منتخب ألمانيا كان قويًا لكن الفراعنة أمتعونا، مضيفًا أن الخميس المقبل في العاشرة صباحًا يستعد منتخبنا لكرة اليد للقاء فرنسا مضيفًا أن جميع اللاعبين كانوا متميزين خلال مباراة ألمانيا، وأسعدوا الشعب المصري بالكامل.

ووجه التحية إلى المعلق الجزائري حميد لبراوي، مضيفًا «هذا المعلق ابن الجزائر كان سعيدًا بما حققه المصريين كأنه يعلق لمنتخب بلاده تمامًا، فتحياتي لك ولشعبك العظيم».

وقال إن المعلق الجزائري كان يتحدث منفعلا وسعيدا، حينما يسجل المنتخب المصري هدفا، أما عندما يكون هناك فرصة لهدف في مرمى الفراعنة، فيبدو حزين مثل أي مصري، مضيفًا: «نتمنى للشعب الجزائري كل خير».

وأضاف أن المنتخب المصري لكرة اليد أصبح الوحيد على المستوى العربي المتواجد في المربع الذهبي بأولمبياد طوكيو 2020، معلقا: «إن شاء نكون مستعدون لمباراة فرنسا».