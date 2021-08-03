قانون مغربي يلزم الأطباء بـ«تحسين خطهم» أثناء وصف الدواء للمرضى

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سن المشرعون المغاربة قانونًا يلزم الأطباء بتحسين خطهم، عند كتابة الوصفات العلاجية للمرضى، بحيث تكون قابلة للقراءة من الجميع بعيدًا عن الروشتات «المشفرة» و«التلاصم».

وحسبما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، نشرت الجريدة الرسمية المغربية مرسومًا جديدًا يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب يلزم الأطباء بتحسين خطوطهم.

كانت الحكومة المغربية قد صادقت منتصف يوليو على تعديل مدونة أخلاقيات مهنة الطب، الذي قدمه وزير الصحة.

ويُلزم التعديل المذكور بمدونة أخلاقيات مهنة الطب الأطباء بأن يصفوا الدواء للمرضى بالقدر الكافي من الوضوح، وأن يحرروه بخط مقروء على أن يفهمه المريض ومحيطه.

بالتوافق مع الهيئة الوطنية المغربية للطبيبات والأطباء، وتماشيًا مع قوانين الهيئة التي تنص على تحديد «الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء»، وعلاقاتهم بالمرضى.

كذلك يتضمن التعديل التشريع المغربي الجديد منع الأطباء من قبول هدايا عينية أو نقدية، أو أي منفعة أخرى من المرضى، كما لا يجوز للطبيب، وفق التشريع الجديد، استغلال تأثيره للحصول من المريض على تفويض أو عقد بمقابل وفق شروط تفضيلية بشكل غير طبيعي.

كما يمنع الطبيب من الاحتيال على المريض مستغلًا وضعيته وجهله بالميدان الطبي، أو القيام «بأي تصرف من شأنه تمكين المريض من منفعة مادية غير مبررة أو غير مشروعة».