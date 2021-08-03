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بالأسماء.. تشكيل أمانة جديدة لحزب المؤتمر في شمال سيناء

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بالأسماء.. تشكيل أمانة جديدة لحزب المؤتمر في شمال سيناء بالأسماء.. تشكيل أمانة جديدة لحزب المؤتمر في شمال سيناء

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أصدر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا بتشكيل أمانة جديدة للجنة الحزب في محافظة شمال سيناء، برئاسة طارق محمد أحمود محمد، أمين عام الحزب بالمحافظة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، شمل القرار تعيين كل من مهدي سالم سليمان عمرو، أشرف حسن سلامة سلمى، السيد سليمان سالم سالمان، حميد لافي حميد لافي، وإيهاب إسماعيل عيد سالم (أمناء مساعدين للحزب)، فالح إبراهيم فالح محمد (أمينًا للتنظيم)، عودة محمد عودة محمد (أمينًا للعضوية والتسويق السياسي)، محمد حسين سليمان محمد (أمينًا للشؤون الإدارية والمالية)، عمار صلاح نصر الله علي (أمينًا للشباب)، هبة أحمد سيد أحمد (أمينة للمرأة)، حسن أحمد على علاوي (أمينًا للأنشطة والعمل الجماهيري)، كرم حسين حسانين سالم (أمينًا للعلاقات العامة)، سمير محمد محمد عبدالله (أمينًا للفلاحين)، عطا فرحان سالمان فرحان (أمينًا للاتصال السياسي)، هاني محمد حسين الشريف (أمينًا للشؤون القانونية)، ومحمد إبراهيم محمد سالم (أمينًا للإعلام).

المصرى اليوم

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