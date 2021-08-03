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«أمن الشرقية» يفحص صور سحل سيدة في الشارع لتحديد هوية المتهمين وضبطهم

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كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تفحص صورة سحل سيدة الشرقية أثناء محاولة سرقة حقيبتها، بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.

كان عدد من رواد مواقع التواصل قد قالوا إن الواقعة حدثت في أحد شوارع مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حيث خطف 3 شباب يستقلون دراجة نارية حقيبة سيدة أثناء سيرها في الشارع، وعندما تمسكت بحقيبتها تم سحلها وسط الشارع، ما تسبب في إصابتها بكدمات متفرقة بجسدها.

وتقوم الأجهزة الأجهزة الأمنية بفحص الصور المتداولة؛ للوقوف على حقيقة الحادث وتحديد هوية المجني عليها والمتهمين مرتكبي الواقعة.

يذكر أن فتاة بمنطقة المعادي قد لقيت مصرعها بعد سحلها وسرقتها في شارع 87 تقاطع مع شارع 9 بثكنات المعادى، وتم تحديد هوية المتهمين مرتكبى الواقعة وضبطهم وصدر حكما ضدهما باللإعدام من محكمة الجنايات.

سحل سيدة في الشرقية اثناء سرقتها
سحل سيدة في الشرقية اثناء سرقتها
سحل سيدة في الشرقية اثناء سرقتها

المصرى اليوم

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