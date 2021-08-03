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براءة مسؤولين بمصلحة الضرائب من تهمة الحصول على مبالغ دون وجه حق

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براءة مسؤولين بمصلحة الضرائب من تهمة الحصول على مبالغ دون وجه حق براءة مسؤولين بمصلحة الضرائب من تهمة الحصول على مبالغ دون وجه حق

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برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، مسؤولين بمصلحة الضرائب اتهمتهم النيابة الإدارية بالحصول على مبالغ مالية غير مستحقة من خلال «حافز الأداء» بنسبة 450% بدلا من 200%، بإجمالي زيادة 28959 جنيها.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، وهي رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب سابقًا، حصولها على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بإجمالى مبلغ 28959.59 جنيه بالمخالفة للكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2014 الصادر من رئيس مصلحة الضرائب وذلك بواقع 450% بدلا من 200% من الأجر الأساسي حال توليها الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب، وذلك بتدوين اسمها بكل كشوف الصرف في كل اللجان.

و لم يتحر المُحال الثاني الدقة حال تحريره لاستمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى، ما ترتب عليه قيامها بصرف الحافز بواقع 450% بدلاً من 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014 بإجمالى مبلغ 28959.59 جنيه بدون وجه حق.

ونُسب النيابة للمحالين من الثالث حتي السابع، أهملوا ولم يتحروا الدقة كل فيما يخصه في مراجعة استمارات صرف حافز الأداء الخاصة بالمخالفة الأولى، ما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450% بدلا من 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدورة رقم 11 لسنة 2014 بإجمالي مبلغ 28959.59 جنيه بدون وجه حق.

المصرى اليوم

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