براءة مسؤولين بمصلحة الضرائب من تهمة الحصول على مبالغ دون وجه حق

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برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، مسؤولين بمصلحة الضرائب اتهمتهم النيابة الإدارية بالحصول على مبالغ مالية غير مستحقة من خلال «حافز الأداء» بنسبة 450% بدلا من 200%، بإجمالي زيادة 28959 جنيها.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، وهي رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب سابقًا، حصولها على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بإجمالى مبلغ 28959.59 جنيه بالمخالفة للكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2014 الصادر من رئيس مصلحة الضرائب وذلك بواقع 450% بدلا من 200% من الأجر الأساسي حال توليها الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب، وذلك بتدوين اسمها بكل كشوف الصرف في كل اللجان.
و لم يتحر المُحال الثاني الدقة حال تحريره لاستمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى، ما ترتب عليه قيامها بصرف الحافز بواقع 450% بدلاً من 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014 بإجمالى مبلغ 28959.59 جنيه بدون وجه حق.
ونُسب النيابة للمحالين من الثالث حتي السابع، أهملوا ولم يتحروا الدقة كل فيما يخصه في مراجعة استمارات صرف حافز الأداء الخاصة بالمخالفة الأولى، ما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450% بدلا من 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدورة رقم 11 لسنة 2014 بإجمالي مبلغ 28959.59 جنيه بدون وجه حق.