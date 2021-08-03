أخبار عاجلة

"الأونروا" تشكر المملكة على دعمها السخي لبناء مدرسة ومركز صحي بمخيم عايدة في "بيت لحم" -
لجنة التوطين بجدة تضبط تشغيل عمالة وافدة في مكاتب العقار -
العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام -
"الرويلي" يلتقى قائد الجيش الباكستاني ويناقش تعزيز التعاون العسكري -
الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين -
نادي قلوة يطلق هويته الجديدة... والصلاحي يشدد على استراتيجيته المنبثقة من مستهدفات وزارة الرياضة -
"بايدن": لا يجب أن نقاتل في حرب رفض الجيش الأفغاني خوضها -
شاهد.. "مدني الأفلاج" يباشر حريقًا اندلع في سوق الأعلاف -
أفغانستان تحت سيطرة "طالبان".. وملايين المواطنين يستعدون للنزوح -
تسجيل مبادرة "الصناعيين والمصدرين" السعوديين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"توكلنا": ‏حالة "معفي" تظهر لمن لديه استثناء مسبق من "الصحة" بعدم أخذ اللقاح

Print
تتم معاملته كالمحصّن فيما يخص السفر والدخول للأماكن العامة

ذكر تطبيق "توكلنا" أن ‏حالة "معفي" من تطبيق توكلنا؛ تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ لقاح كورونا.

وأشار التطبيق إلى أن "المعفي" تتم معاملته كمعاملة المحصّن فيما يخص السفر، والدخول إلى الأماكن العامة.

وذكر التطبيق إلى أنه لاستعراض الحالة يمكن لمستخدمي هواوي وقوقل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني:

https://t.co/qzydXkEdeS‎ https://t.co/4IecLjJZWI‎

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأونروا" تشكر المملكة على دعمها السخي لبناء مدرسة ومركز صحي بمخيم عايدة في "بيت لحم"

"الأونروا" تشكر المملكة على دعمها السخي لبناء مدرسة ومركز صحي بمخيم عايدة في "بيت لحم"

لجنة التوطين بجدة تضبط تشغيل عمالة وافدة في مكاتب العقار

لجنة التوطين بجدة تضبط تشغيل عمالة وافدة في مكاتب العقار

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

"الرويلي" يلتقى قائد الجيش الباكستاني ويناقش تعزيز التعاون العسكري

"الرويلي" يلتقى قائد الجيش الباكستاني ويناقش تعزيز التعاون العسكري