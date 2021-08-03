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وزيرا السياحة والطيران يبحثان آليات تحفيز الحركة داخليا وخارجيا

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وزيرا السياحة والطيران يبحثان آليات تحفيز الحركة داخليا وخارجيا وزيرا السياحة والطيران يبحثان آليات تحفيز الحركة داخليا وخارجيا

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استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية بمصر، من خلال وضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل مع إعطاء الأولوية لمحافظتي الأقصر وأسوان كمرحلة أولي والذين عانوا الكثير من تداعيات أزمة .

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني والأستاذ أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران وحسين شريف رئيس شركة إيركايرو ولفيف من قيادات الوزارتين.

وأكد وزير الطيران أن الدولة تسعي دائما للوقوف بجانب القطاعين وتقديم الدعم الكامل لهم، كما اثني على التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين قطاعى الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحى داخلياً وخارجياً، مضيفاً أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية لخدمة جميع شرائح المجتمع. كما أكد وزير الطيران على جاهزية كافة المطارات لاستقبال السائحين خاصة في ظل زيادة الحركة الجوية في الفترة الحالية، مع الاستمرار في منح تخفيضات وتحفيز لشركات الطيران على رسوم الهبوط والايواء وعلى الخدمات الارضية المقدمة وذلك تشجيعاً لحركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية.

و خلال الاجتماع، وجه وزير السياحة الشكر لوزير الطيران المدني مثمنًا على التعاون المستمر والتناغم الواضح بين وزارتي السياحة والطيران المدني لدعم خطط الدولة في تنشيط حركة السياحة والسفر وإطلاق المبادرات المشتركة التي تساهم في تحفيز حركة السياحة الدولية والداخلية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها القطاعين نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاعي الطيران والسياحة على المستوى العالمى، مؤكداً حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم كافة سبل الدعم لدفع الحركة السياحية.

وأضاف وزير السياحة أن ربط المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية ببعضها البعض سيعمل على خلق منتج سياحي متكامل لأول مرة في يجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الثقافية، حيث يستطيع السائح أن يستمتع بالشواطئ الدافئة والمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة البحرية الممتعة وفي نفس الوقت التعرف على الحضارة المصرية العريقة، مما يعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري.

المصرى اليوم

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