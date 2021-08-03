خبيرة تغذية: السهر يؤثر سلباً على خصوبة المرأة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السهر يؤثر ليلا على صحة الإنسان سواء زيادة الوزن أو خصوبة المرأة أو ظهور التجاعيد، لافتة إلى أن ضبط الساعة البيولوجية يؤدي إلى ضبط صحة البشرة، ويمنع ظهور الهالات السوداء، ويزيد من معدل الخصوبة.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة لتناول المواد العشبية التي تقلل الشهية ليلاً حال الاضطرار للسهر، لأن تناول الطعام ليلاً ينعكس بشكل سلبي على زيادة الوزن.

وأضافت أن البعض قد يتعرض للتنمر بسبب زيادة الوزن، معقبة: «في ناس بتقول كلام بيوجع لمرضى السمنة أثناء البحث عن الملابس الخاصة بهم».