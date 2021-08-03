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مصممة أزياء: الملابس الواسعة تعطي نوعا من الرقي

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مصممة أزياء: الملابس الواسعة تعطي نوعا من الرقي مصممة أزياء: الملابس الواسعة تعطي نوعا من الرقي

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قالت أسما يوسف، مصممة الأزياء، إنها بدأت التصميم منذ 6 سنوات، منذ أن كانت في الفرقة الأولى في الجامعة، لافتة إلى أنها كانت تقوم بتقليد التصاميم العالمية، وبعد ذلك قامت بفتح محل، ومن ثم فتحت مصنع وأجرت الكثير من التصاميم.

ولفتت «يوسف»، خلال حوارها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إلى أن لديها الكثير من التصاميم التي تحتوي على ألوان كثيرة، كما أنها تحب القماش غير الشفاف، والذي لا يحرر، لكي يتم ارتداء الملابس بسهولة.

وأشارت إلى أن الملابس الواسعة تعطي نوعا من الرقي، موضحًا أن هناك بعض الألوان تليق على كل شخص، معقبة: «في ألوان بيكون عليها أعلى مبيعات رغم أننا أكون مش شايفها عليا».

المصرى اليوم

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