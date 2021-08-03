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دوري «مستقبل وطن» ينطلق 10 أغسطس.. والبطل يحصل على نصف مليون جنيه

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دوري «مستقبل وطن» ينطلق 10 أغسطس.. والبطل يحصل على نصف مليون جنيه دوري «مستقبل وطن» ينطلق 10 أغسطس.. والبطل يحصل على نصف مليون جنيه

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ينطلق دوري «مستقبل وطن» في نسخته الثالثة، خلال الفترة من 10 أغسطس الحالي حتى 7 أكتوبر المقبل.

دوري «مستقبل وطن» يستهدف توفير الفرصة لجموع الشباب على مستوى المحافظات من سن 18 حتي 25، وذلك في كل محافظة، ومدينة، ومركز وقرية، وصولا لكل قرى ونجوع وشياخات ، حيث أن هناك قطاع كبير من المواهب والتى لم ولن تكتشف لعدم وجود فرصة، ودوري مستقبل وطن فرصة ذهبية لتحقيق حلم أي شاب يملك موهبة حقيقة في كرة القدم.

وتكون مستويات الدوري 4 مستويات بمراحلة البطولة المختلفة، الأول سيكون مسؤولية تنفيذ من جانب أمانة الوحدة الحزبية وأمانة الشياخة، ليكون الافتتاح من 10 أغسطس حتي الختام في 15 أغسطس، والثاني من أمانة المركز ليكون الافتتاح في 16 أغسطس حتي الأول من سبتمبر، والثالث بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة بافتتاح في 5 سبتمبر حتى 20 سبتمبر، والرابع والأخير بمسؤولية تنفيذ من الأمانة المركزية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

وبشأن الجوائز المادية والتذكارية، يحصل الثلاثة الأوائل بالمستوى الأول على ميداليات كجائزة تذكارية، على أن يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة، والمستوى الثاني سيحصل الفريق الفائز الأول على ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل على 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5 آلاف جنيه وميدالية، والمستوى الثالث سيحصل الأول على ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25 ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه والثالث ميدالية و15ألف جنيه، والمستوى الرابع (النهائي) سيحصل الأول على ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه والثالث سيحصل على 150 ألف جنيه والرابع سيحصل على شهادات تقدير.

المصرى اليوم

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