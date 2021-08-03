بعد 20 عاما من عرضه.. «هنيدي» يمازح جمهوره بموديل تشبه «عفت الشربيني»

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مازح الفنان محمد هنيدي، جمهوره، بصورة لأحد الموديلات الأجنبية بعدما وجد تشابه بينها وبين شخصية «عفت الشربيني»، والتي قدمها قبل 20 عام من خلال فيلم «جاءنا البيان التالي» بطولته بمشاركة الفنانة حنان ترك .

ونشر محمد هنيدي الصورة عبر «إنستجرام» قائلا: «بعيدا عن الشبه بس ليه ادخل بروفايلها عشان اعرف مين دي الاقيها مدياني بلوك يلااا ماهي الكيمياء كدشه غدارة».

ويستعد الفنان محمد هنيدي لعرض فيلمه الجديد «الإنس والنمس»، غدا بدور العرض السينمائي، حيث تحدث عن فيلمه الجديد «الإنس والنمس» عبر لايف بموقع «فيسبوك» قائلاً: «أتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور».

وروَّج الفنان محمد هنيدي لفيلمه «الإنس والنمس»، المقرر طرحه في دور العرض غدًا 4 أغسطس.

وتدور أحداث فيلم «النمس والإنس» في إطار كوميدي تشويقي، حيث يجسد الفنان محمد هنيدي دور موظف فقير وتحدث له بعض المشاكل بسبب والده، وخلال أحداث العمل يقع في حب الفنانة منه شلبي وتنتهي القصة بزواجهم.

الفيلم بطولة الفنان محمد هنيدي وصابرين ومنه شلبي وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمود حافظ ومحمد جمعة وسليمان عيد ومحمد ثروت وعرفة عبدالرسول وشريف دسوقي وتأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

يمثل الفيلم عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد» 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل